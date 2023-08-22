Большое скопление фур на кыргызско-казахстанской границе прокомментировала Погранслужба ГКНБ Кыргызстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На границе Кыргызстана и Казахстана перед контрольно-пропускным пунктом «Ак-Тилек-автодорожный» фиксируется скопление грузовых транспортных средств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Пограничной службы ГКНБ КР, в очереди на пересечение госграницы на выезд из Кыргызстана по состоянию на 21 августа 18:30 находятся около 370 автомашин. Пограничные представители Кыргызской Республики по Чуйской области прорабатывают вопрос проведения встречи с казахстанскими коллегами для выяснения причин медленного пропуска автотранспортных средств.

Так, в период с 09.00 до 18.00 через кыргызско-казахстанскую границу прошли 3 автотранспорта.

Пограничная служба ГКНБ КР сообщает, что пункты пропуска с кыргызской стороны функционируют в повседневном режиме, никакие ограничения не вводились.