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    19:56, 21 Август 2023 | GMT +6

    Большое скопление фур на кыргызско-казахстанской границе прокомментировала Погранслужба ГКНБ Кыргызстана

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    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На границе Кыргызстана и Казахстана перед контрольно-пропускным пунктом «Ак-Тилек-автодорожный» фиксируется скопление грузовых транспортных средств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Пограничной службы ГКНБ КР, в очереди на пересечение госграницы на выезд из Кыргызстана по состоянию на 21 августа 18:30 находятся около 370 автомашин. Пограничные представители Кыргызской Республики по Чуйской области прорабатывают вопрос проведения встречи с казахстанскими коллегами для выяснения причин медленного пропуска автотранспортных средств.

    Так, в период с 09.00 до 18.00 через кыргызско-казахстанскую границу прошли 3 автотранспорта.

    Пограничная служба ГКНБ КР сообщает, что пункты пропуска с кыргызской стороны функционируют в повседневном режиме, никакие ограничения не вводились.


    Теги:
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