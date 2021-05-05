Большое количество заключенных не возвращается обратно в колонии – командующий «Батыс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальная гвардия выполняет целый ряд функций, среди которых также охрана общественного правопорядка и охрана заключенных. Командующий региональным командованием «Батыс» Национальной гвардии РК Арман Жумагалиев поделился своим мнением по этому поводу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день Национальная гвардия открыта, и про нее знают очень многие мои знакомые из гражданских, которые не сталкивались с военной службой, – чем они занимаются и сколько ими сделано по охране общественного правопорядка. В том числе и по охране исправительных учреждений. Они прекрасно понимают, что в исправительных учреждениях содержатся люди, которые требуют перевоспитания и они не должны свободно находиться в обществе, так как еще не перевоспитаны», - сказал Арман Жумагалиев в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Он также назвал причины выбора профессии.

«Я выбрал эту специальность по той простой причине, что у меня отец военный. У меня два деда погибли на войне. Эти примеры сыграли для меня определенную роль, поэтому я и стал военным», - отметил спикер.

Представитель Нацгвардии также прокомментировал эффективность работы исправительных учреждений.

«У нас в обществе все люди разные, у каждого своя психология и мировоззрение. Не скажу, что исправительные учреждения исправляют осужденных на 100%, наверное, процентов на 82. Очень мало людей в последнее время стремятся вернуться в исправительные учреждения. К примеру, во время Советского союза таких было намного больше. Сейчас, выйдя на свободу, они находят работу и свое место в социуме. Поэтому большое количество заключенных не возвращается обратно в колонии», - заключил А. Жумагалиев.