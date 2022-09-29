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    11:20, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Большое количество прибывших россиян не угрожает продбезопасности – Серик Жумангарин

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Большое количество прибывших россиян не повлияет на продовольственную безопасность. Об этом сообщил вице-премьер, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если брать то количество, которое к нам сейчас приехало на общее население Казахстана, то там доли процентов. То есть на продовольственную безопасность это никаким образом не влияет. Могут быть региональные какие-то диспропорции, но мы сейчас решаем эти вопросы», - сказал Серик Жумангарин, отвечая на впросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената.

    Министр также отметил, что вчера он провел по данному вопросу совещание с государственными и правоохранительными органами.

    Ранее сообщалось , что правонарушения прибывшими гражданами РФ за последнюю неделю в Казахстане не зарегистрировали. Тем не менее, из 100 тыс. въехавших россиян уже более 64 тыс. покинули нашу страну. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.


    Теги:
    Общество Продовольственный кризис Минторговли Серик Жумангарин
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