Большое количество писем и телеграмм поступило в адрес Елбасы по случаю Дня столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поступила обширная корреспонденция в адрес Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы по случаю празднования Дня столицы и дня рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

На имя Нурсултана Назарбаева поступила обширная корреспонденция от глав иностранных государств и правительств, руководителей международных организаций, представителей дипломатического корпуса и научной интеллигенции, лидеров религиозных объединений, руководителей государственных органов и коммерческих предприятий, а также большого количества казахстанцев и граждан стран ближнего зарубежья.

Заслуги Елбасы в деле развития союзничества и стратегического партнерства, а также его вклад в обеспечении добрососедства, стабильности и безопасности на всем континенте особо отмечаются в телеграммах лидеров иностранных государств и правительств, среди которых Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президенты: Республики Узбекистан – Шавкат Мирзиеев, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков, Республики Таджикистан - Эмомали Рахмон, Республики Беларусь - Александр Лукашенко, Азербайджанской Республики - Ильхам Алиев, Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов, Республики Армения – Армен Саркисян, Республики Сербия – Александр Вучич, Республики Молдова – Игорь Додон, Республики Корея – Мун Чже Ин, премьер-министры: Российской Федерации – Дмитрий Медведев, Республики Армения – Никол Пашинян. Главы государств и правительств поздравили Нурсултана Назарбаева с днем рождения, подчеркнув его неоценимую роль в динамичном развитии столицы Казахстана и всей страны.

Высокая оценка деятельности Нурсултана Назарбаева на международной арене содержится в поздравлениях по случаю его дня рождения и Дня столицы, поступивших от представителей международных и зарубежных организаций и структур, в числе которых председатель Коллегии ЕЭК Т.Саркисян, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев, и.о. генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности В.Семериков, председатель Межгосударственного авиационного комитета Т.Анодина.

Многочисленные обращения с теплыми пожеланиями поступили от государственных и общественных деятелей Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья. Историческую роль Первого Президента Казахстана в становлении и развитии казахстанской государственности в своих посланиях подчеркнули президент Республики Татарстан Р.Минниханов, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России В.Матвиенко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания России В.Ресин, губернатор Саратовской области В.Радаев, глава администрации г.Байконур К.Бусыгин, временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Р.Хабиров, временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Д.Паслер, Первый Президент Татарстана М.Шаймиев, экс-президент Хорватии С.Месич, бывший генеральный секретарь ЕвразЭС Т.Мансуров, экс-президент Украины Л.Кучма, глава г.Каменское А.Белоусов, глава АТО Гагаузия И.Влах, генеральный секретарь Всеобщей Конфедерации Профсоюзов П.Щербаков, председатель МТРК МИР Р.Батыршин, генеральный директор ТАСС С.Михайлов, заслуженная артистка РФ А.Цой.

Не только впечатляющие экономические достижения, но и эффективная политика общественного согласия, сплотившая казахстанский народ на пути преобразований, отмечается в обращениях, направленных на имя Нурсултана Назарбаева от представителей казахстанских и зарубежных деловых кругов. Поздравления с днем рождения и Днем столицы адресовали учредители компании «ERG» А.Машкевич, П.Шодиев и А.Ибрагимов, председатель правления АО «Kegoc» Б.Кажиев, председатель совета директоров ТОО «Kazzinc Holdings» Н.Попович, президент компании «Mabetex Group» А.Паколли, генеральный директор АО «Arcelor Mittal» П.Калон, руководители компании «Access Industries CIS» Л.Блаватник, С.Карпухович, президент международной группы компаний «АРЕТИ» И.Макаров, председатель правления ПАО «Газпром» А.Миллер, председатель правления ПАО «Газпром нефть» А.Дюков, генеральный директор госкорпорации «Росатом» А.Лихачев, председатель правления ПАО «Сбербанк» Г.Греф, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» А.Костин, бывший руководитель компании «Роснефть» С.Вайншток, глава АО «Роснано» А.Чубайс.

Главный исполнительный директор компании «Эни» Клаудио Дескальци в своем поздравительном письме написал: «Эта особая дата для Республики Казахстан, потому что Вы посвятили всю свою профессиональную жизнь служению своей стране, и благодаря Вашему лидерству и обширному видению Казахстан добился огромных успехов в открытии новых путей экономического роста и завоевании международного признания».

Многочисленные поздравительные адреса также направили руководители центральных государственных органов, акимы областей, представители депутатского и дипломатического корпусов, руководители национальных компаний и других государственных учреждений, предприятий и организаций страны.

Заслуги Елбасы в обеспечении поступательного социально-экономического развития Казахстана и его народа особо отмечены в поздравительной телеграмме «Халық қаһарманы», генерала армии, председателя центрального совета республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» М.Алтынбаева.

Искренние поздравления в адрес Нурсултана Назарбаева с днем его рождения и Днем столицы поступили от Верховного муфтия Серикбая кажы Ораза, главы Православной Церкви Казахстана Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, Архиепископа Уральского и Актюбинского Антония.

«В Казахстане и во всем мире Вас знают как мудрого политика и выдающегося государственного деятеля, посвятившего жизнь служению Отечеству. Повышение политического, экономического и культурного потенциала Республики является прямым следствием Ваших усердных трудов, которые Вы с честью и достоинством несли многие годы.

Вы завоевали искреннюю любовь и доверие народа Казахстана, который всецело поддерживает и продолжает проводимый Вами курс, направленный на укрепление гражданского мира и стабильности, развитие социальной инфраструктуры и утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни общества», - говорится в телеграмме Митрополита Александра.

Большое количество поздравительных посланий, в которых отмечается неразрывная связь успехов сильного Казахстана с именем Нурсултана Назарбаева, поступило от деятелей и учреждений сферы образования и науки: академиков С.Кирабаева и А.Бейсеновой, народной артистки Казахстана, ректора Казахского национального университета искусств А.Мусаходжаевой, ректора Казахского национального университета имени аль-Фараби Г.Мутанова, ректора Казахского национального педагогического университета имени Абая Т.Балыкбаева, ректора Карагандинского государственного технического университета М.Ибатова, президента Казахстанско-Американского свободного университета Е.Мамбетказиева, профессора Российской академии естествознания М.Утеубаева.

Теплые слова поздравления и пожелания крепкого здоровья поступили от многочисленных граждан нашей страны и ближнего зарубежья. Среди них, семья Хасангалиевых, ветераны труда ЗКО и члены АНК Ж.Акбай, А.Бактыгереева, Н.Ескалиев, С.Качало, А.Есенгалиев, Д.Саратов, жители г.Нур-Султана семья Рогалевых, С.Есимбай, жители Алматы Т.Абдыкенов и С.Усенов, житель г.Шымкента Б.Бектуреев, жители г.Талдыкоргана В.Буков и С.Большакова, О.Видова из г.Усть-Каменогорска, житель г.Минска В.Ивановский, студентка КИМЭП А.Айткожина.

Ознакомившись с поступившей корреспонденцией, Елбасы выражает признательность всем авторам поздравительных посланий за теплые слова и пожелания.