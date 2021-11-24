Большое количество автозаправок в населенных пунктах беспокоит спасателей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели обеспокоены ростом автозаправочных и автогазозаправочных станций на территории населенных пунктов и допускаемыми там нарушениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник отдела предупреждения ЧС Сакен Агзамов сообщил, что растет количество моноблоков, реализующих сжиженный углеводородный газ, как в отдельности, так и на территории автозаправочных станций.

«Учитывая, что большинство моноблоков принадлежат и эксплуатируются субъектами малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, в отношении которых действует мораторий, охватить проверкой указанные объекты полностью не представляется возможным», - сказал С.Агзамов.

Он добавил, что, согласно действующим нормам, расстояние от моноблока до зданий и сооружений, не входящих в состав заправочных станций, должны соответствовать 60 метрам и 15-40 метров - между зданиями и сооружениями заправок. Однако эти нормы часто не соблюдаются.

Не применяется в полной мере на практике и норма о том, что газосетевые организации и владельцы газонаполнительных пунктов обязаны обследовать наполняемые бытовые баллоны на предмет технической исправности.

«С начала текущего года зарегистрировано девять случаев пожара, в том числе один взрыв по причине нарушений правил безопасности при эксплуатации газовых устройств. По сведениям ТОО «Горгаз-сервис», на территории Петропавловска от системы центрального газоснабжения отключены 20 многоквартирных жилых домов и 4 502 квартиры. Это говорит о том, что в этих квартирах возможно использование бытовых газовых устройств либо электрических приборов, что увеличивает вероятность возникновения пожара или взрыва. Пристальное внимание стоит уделить зданиям бывших общежитий. В ходе работы мониторинговой группы установлено, что в многоэтажных зданиях и непосредственной близости к многоэтажным жилым домам есть кафе, использующие газовые баллоны», - сказал С. Агзамов.

Спасатели считают, что жилищная инспекция должна активизировать проверки, решить вопрос газификации многоквартирных жилых домов.

Напомним, недавно вопрос безопасности при использовании газовых баллонов обсуждали в областном акимате. Тогда аким Петропавловска Булат Жумабеков сообщил, что жильцы домов, где нет центрального газоснабжения, не желают к нему подключаться.