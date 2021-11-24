-
-
-
вчера 23:15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:26
-
-
-
-
-
-
-
-
Большое количество автозаправок в населенных пунктах беспокоит спасателей СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели обеспокоены ростом автозаправочных и автогазозаправочных станций на территории населенных пунктов и допускаемыми там нарушениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На брифинге начальник отдела предупреждения ЧС Сакен Агзамов сообщил, что растет количество моноблоков, реализующих сжиженный углеводородный газ, как в отдельности, так и на территории автозаправочных станций.
«Учитывая, что большинство моноблоков принадлежат и эксплуатируются субъектами малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, в отношении которых действует мораторий, охватить проверкой указанные объекты полностью не представляется возможным», - сказал С.Агзамов.
Он добавил, что, согласно действующим нормам, расстояние от моноблока до зданий и сооружений, не входящих в состав заправочных станций, должны соответствовать 60 метрам и 15-40 метров - между зданиями и сооружениями заправок. Однако эти нормы часто не соблюдаются.
Не применяется в полной мере на практике и норма о том, что газосетевые организации и владельцы газонаполнительных пунктов обязаны обследовать наполняемые бытовые баллоны на предмет технической исправности.
«С начала текущего года зарегистрировано девять случаев пожара, в том числе один взрыв по причине нарушений правил безопасности при эксплуатации газовых устройств. По сведениям ТОО «Горгаз-сервис», на территории Петропавловска от системы центрального газоснабжения отключены 20 многоквартирных жилых домов и 4 502 квартиры. Это говорит о том, что в этих квартирах возможно использование бытовых газовых устройств либо электрических приборов, что увеличивает вероятность возникновения пожара или взрыва. Пристальное внимание стоит уделить зданиям бывших общежитий. В ходе работы мониторинговой группы установлено, что в многоэтажных зданиях и непосредственной близости к многоэтажным жилым домам есть кафе, использующие газовые баллоны», - сказал С. Агзамов.
Спасатели считают, что жилищная инспекция должна активизировать проверки, решить вопрос газификации многоквартирных жилых домов.
Напомним, недавно вопрос безопасности при использовании газовых баллонов обсуждали в областном акимате. Тогда аким Петропавловска Булат Жумабеков сообщил, что жильцы домов, где нет центрального газоснабжения, не желают к нему подключаться.
- Лавиноопасный период начался в Восточном Казахстане
- Привлекать работодателей в проект «Контракт поколений» поручил аким СКО
- Девять пьяных водителей за два дня остановили на дорогах СКО
- Массовая авария произошла на выезде из Петропавловска
- Как решают проблему молодежной безработицы в СКО
- Почему опасен первый лед, рассказали в ДЧС ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана