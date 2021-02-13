Большинство жителей домов престарелых Бельгии вакцинировано от COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – На этой неделе большинство жителей и обслуживающего персонала домов престарелых в Бельгии получают вторую дозу вакцин от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Указанная категория жителей является первой в национальной стратегии вакцинации Бельгии, которая началась с конца 2020 года.

«87% жителей и персонала заведений для пожилых людей получили вакцины. Есть еще некоторые люди, которые пропустили вакцинацию из-за болезни либо по другим причинам, но они могут быть включены во вторую фазу кампании», - отметил г лава брюссельской медицинской инспекции Инге Невен.

В соответствии с рекомендациями Евросоюза, в Бельгии при вакцинации используют препараты трех компаний: Pfizer, Moderna и AstraZeneca.