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    04:36, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Большинство жителей домов престарелых Бельгии вакцинировано от COVID-19

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – На этой неделе большинство жителей и обслуживающего персонала домов престарелых в Бельгии получают вторую дозу вакцин от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Указанная категория жителей является первой в национальной стратегии вакцинации Бельгии, которая началась с конца 2020 года.

    «87% жителей и персонала заведений для пожилых людей получили вакцины. Есть еще некоторые люди, которые пропустили вакцинацию из-за болезни либо по другим причинам, но они могут быть включены во вторую фазу кампании», - отметил г лава брюссельской медицинской инспекции Инге Невен.

    В соответствии с рекомендациями Евросоюза, в Бельгии при вакцинации используют препараты трех компаний: Pfizer, Moderna и AstraZeneca.


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