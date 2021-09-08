Большинство жертв политических репрессий оправданы только на бумаге – Берик Абдыгалиулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошел кустовой семинар Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предоставленным нам данным, из числа участников восстаний 90 процентов были реабилитированы, начиная с 1989 года. Но, к сожалению, это на бумаге, фактически, большинство из них еще не получили политической реабилитации. Их не знает страна, им не установлены памятники. Недавно я специально ездил в Туркестанскую область, в Сузакский район. Там жители собрали несколько миллионов тенге, поставили памятник. Теперь не могут его завершить. Не хватило денег. Акимат должен был им помочь», – сказал член Госкомиссии, председатель подкомиссии по поэтапному рассекречиванию закрытых архивных фондов, депутат Мажилиса Парламента РК Берик Абдыгалиулы.

Другое дело в Костанайской области.

«Об этом мы говорили и с Костанайской областью. Аким области сказал, что поможет установить памятники участниками Батпаккаринского восстания в Амангельдинском районе. Это не просто памятники. Там будет список погибших участников восстаний. Например, список участников Созакского восстания все еще пополняется. Найдены дополнительные материалы в архиве Шымкента, в центральном архиве Комитета национальной безопасности. Мы их все объединим и высечем имена на памятнике», – сказал Б. Абдыгалиулы.

Член Госкомиссии также сообщил, что в Жамбылской области будет издан сборник ранее не публиковавшихся материалов о Созакском и Сарысуском восстаниях, областной акимат оказывает помощь в издании.