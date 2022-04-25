Большинство задержанных за хищения во время январских событий - впервые преступившие закон
Было отмечено, что наибольшее количество таких дел по городу Алматы – 185, Алматинской области – 49, Жамбылской области и ДП на транспорте по – 10, Кызылординской и Туркестанской по – четыре дела.
«Анализом следственных материалов и результатов расследования установлено, что большинство задержанных за хищение чужого имущества – молодые люди, впервые преступившие закон», - сказал Санжар Адилов.
К таким лицам, по его словам, следователями с учетом их личности и положительных характеристик применяется мера пресечения, не связанная с лишением свободы. На сегодняшний день по этим основаниям и после возмещения ущерба из-под стражи освобождены 326 подозреваемых.
В свою очередь судебные органы при определении вида и размера наказания подсудимым, руководствуясь принципами гуманности, также учитывают характер, степень тяжести, общественной опасности совершенного правонарушения, личность виновных, в том числе их поведение до и после совершения преступления, влияние назначенного наказания на их исправление и мнение потерпевших.
«К примеру, во время беспорядков житель Алматинской области из торгового дома «Технодом» совершил кражу двух телевизоров, пылесоса и снегоуборочной машины, стоимостью более 1 млн тенге. С учетом наличия на иждивении двоих несовершеннолетних детей и возмещения ущерба, мера пресечения на стадии досудебного расследования подозреваемому изменена на домашний арест», - пояснил Санжар Адилов.