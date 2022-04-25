Большинство задержанных за хищения во время январских событий - впервые преступившие закон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня следователями внутренних дел с обвинительным актом завершено и направлено в суд 261 уголовное дело по январским событиям. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что наибольшее количество таких дел по городу Алматы – 185, Алматинской области – 49, Жамбылской области и ДП на транспорте по – 10, Кызылординской и Туркестанской по – четыре дела.

«Анализом следственных материалов и результатов расследования установлено, что большинство задержанных за хищение чужого имущества – молодые люди, впервые преступившие закон», - сказал Санжар Адилов.

К таким лицам, по его словам, следователями с учетом их личности и положительных характеристик применяется мера пресечения, не связанная с лишением свободы. На сегодняшний день по этим основаниям и после возмещения ущерба из-под стражи освобождены 326 подозреваемых.

В свою очередь судебные органы при определении вида и размера наказания подсудимым, руководствуясь принципами гуманности, также учитывают характер, степень тяжести, общественной опасности совершенного правонарушения, личность виновных, в том числе их поведение до и после совершения преступления, влияние назначенного наказания на их исправление и мнение потерпевших.

«К примеру, во время беспорядков житель Алматинской области из торгового дома «Технодом» совершил кражу двух телевизоров, пылесоса и снегоуборочной машины, стоимостью более 1 млн тенге. С учетом наличия на иждивении двоих несовершеннолетних детей и возмещения ущерба, мера пресечения на стадии досудебного расследования подозреваемому изменена на домашний арест», - пояснил Санжар Адилов.