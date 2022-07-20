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Большинство заболевших КВИ в Нур-Султане не были вакцинированы
20 Июля 2022 14:25

Большинство заболевших КВИ в Нур-Султане не были вакцинированы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице коронавирусной инфекцией в основном заболевают люди, которые ранее не болели COVID-19 и те, у которых отсутствует искусственно созданнный иммунитет. Об этом на онлайн брифинге сообщил руководитель управления общественного здравоохранения г. Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такой контингент практически составляет 70% из всех заболевших. Если смотреть по половозрастной группе – коронавирусом могут заразиться практически все. В более активном, в молодом возрасте, люди чаще заражаются. Но мы имеем вопросы по лечению тех пациентов, у которых так называемое «коморбидное» состояние, то есть это те люди, которые имеют несколько хронических заболеваний, а также люди старшего возраста», - сказал Тимур Муратов, отвечая на вопросы журналистов.

Такие пациенты, по его словам, требуют больше внимания и госпитализируются в стационар.

«Из тех пациентов, которые сейчас находятся в стационаре, это в основном люди старше 50 лет», - добавил Тимур Муратов.

Ранее сообщалось, что почти 3,8 тыс. обращений за сутки поступило в скорую помощь в Нур-Султане.


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Автор:
Корреспондент
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