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Большинство заболевших гриппом в Атырауской области - беременные женщины

13 Ноября 2022, 19:40
Большинство заболевших гриппом в Атырауской области - беременные женщины
13 Ноября 2022, 19:40

Большинство заболевших гриппом в Атырауской области - беременные женщины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Большинство заболевших гриппом в Атырауской области - беременные женщины. Среди детей заболевших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля региона.

«В новом эпидемиологическом сезоне, который начинается с 1 октября, в области официально зарегистрировано семь человек, заболевших гриппом. Среди них грипп выявили у пятерых беременных женщин и двоих взрослых жителей региона. Среди детей заболевших нет. За весь прошлый эпидемиологический сезон было выявлено семь случаев заболевания гриппом. В том числе у двоих детей, не достигших 14 лет»,- сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В регионе закуплено и доставлено в медицинские учреждения 65 тысяч доз вакцины от гриппа.
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