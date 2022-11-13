Большинство заболевших гриппом в Атырауской области - беременные женщины

13 Ноября 2022, 19:40

13 Ноября 2022, 19:40

Большинство заболевших гриппом в Атырауской области - беременные женщины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Большинство заболевших гриппом в Атырауской области - беременные женщины. Среди детей заболевших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля региона.

«В новом эпидемиологическом сезоне, который начинается с 1 октября, в области официально зарегистрировано семь человек, заболевших гриппом. Среди них грипп выявили у пятерых беременных женщин и двоих взрослых жителей региона. Среди детей заболевших нет. За весь прошлый эпидемиологический сезон было выявлено семь случаев заболевания гриппом. В том числе у двоих детей, не достигших 14 лет»,- сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В регионе закуплено и доставлено в медицинские учреждения 65 тысяч доз вакцины от гриппа.