Большинство участников рынка ожидают дальнейшее укрепление доллара -  Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дальнейшая динамика доллара США, евро и других валют будет зависеть от риторики Федеральной резервной системы. Об этом заявила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Понятно, что на курсы доллара США и евро влияет очень много факторов. Основным из них сейчас является политика Федеральной резервной системы. Уже неоднократно представители ФРС США заявляли, что в рамках борьбы с инфляцией они намерены дальше повышать базовую ставку ФРС, это сильно влияет на ситуацию на валютном рынке», - сказала Алия Молдабекова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Спикер пояснила, что повышение ставки ФРС приводит к тому, что доллар продолжает укрепляться, и, соответственно, все остальные валюты как развитых, так и развивающихся стран, в том числе и евро - очень волатильны и продолжают ослабляться к доллару США.

«Дальнейшая динамика доллара США, евро и других валют будет зависеть от риторики Федеральной резервной системы и от того темпа, с которым они будут повышать процентные ставки. Вообще рынок ожидает, что дальнейшие шаги будут все-таки на повышение на 75, а в дальнейшем на 50 базисных пунктов. Это достаточно жесткая монетарная политика со стороны ФРС. Поэтому большинство участников рынка ожидают дальнейшее укрепление доллара США», - добавила Алия Молдабекова.