РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:11, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Большинство участников рынка ожидают дальнейшее укрепление доллара -  Нацбанк РК

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дальнейшая динамика доллара США, евро и других валют будет зависеть от риторики Федеральной резервной системы. Об этом заявила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Понятно, что на курсы доллара США и евро влияет очень много факторов. Основным из них сейчас является политика Федеральной резервной системы. Уже неоднократно представители ФРС США заявляли, что в рамках борьбы с инфляцией они намерены дальше повышать базовую ставку ФРС, это сильно влияет на ситуацию на валютном рынке», - сказала Алия Молдабекова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    Спикер пояснила, что повышение ставки ФРС приводит к тому, что доллар продолжает укрепляться, и, соответственно, все остальные валюты как развитых, так и развивающихся стран, в том числе и евро - очень волатильны и продолжают ослабляться к доллару США.

    «Дальнейшая динамика доллара США, евро и других валют будет зависеть от риторики Федеральной резервной системы и от того темпа, с которым они будут повышать процентные ставки. Вообще рынок ожидает, что дальнейшие шаги будут все-таки на повышение на 75, а в дальнейшем на 50 базисных пунктов. Это достаточно жесткая монетарная политика со стороны ФРС. Поэтому большинство участников рынка ожидают дальнейшее укрепление доллара США», - добавила Алия Молдабекова.


    Теги:
    Экономика Нацбанк Казахстана
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!