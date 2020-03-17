Большинство случаев завозные – медики о коронавирусе в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали, что все контактировавшие с заболевшими коронавирусом выявлены и взяты на карантин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Последние 4 случая выявленных по городу Алматы, в 2 случаях пациенты прилетели из других стран. Это пациентка 1986 года. Прилетела из Лондона транзитом через Стамбул 15 марта в 6 утра. Госпитализирована в инфекционную больницу, состояние удовлетворительное. Пациентка 2018 года, она прилетела чартерным рейсом Куршевель-Берлин-Алматы и сразу же весь состав данного чартерного рейса был госпитализирован на карантин в инфекционную больницу. При карантине мы нашли инфекцию у маленькой девочки. Состояние удовлетворительное», - сообщил на брифинге руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.
По его словам, большинство из выявленных случаев в основном это завозные случаи в РК, 2 случая - из числа контактов.
«Контактные, которые были в близком контакте с новыми выявленными случаями – они все выявлены, приняты меры по их карантинизации», - подчеркнул он.
На сегодняшний день в стране подтверждены 27 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 11 случаев, Нур-Султане – 16 случаев.
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