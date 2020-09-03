Большинство самозанятых работает в торговле и сельском хозяйстве - КНПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос самозанятых подняли в столичном филиале Коммунистической народной партии Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным статкомитета, в РК насчитывается более 700 тысяч безработных. Если в 2001 году количество самозанятых составляло 2 млн 835 тысяч, сейчас - 2,1 млн человек. Из них число непродуктивно занятых составляет 400 тысяч. Остальные относятся к продуктивно занятым, то есть, имеющим относительно стабильный доход. В новых условиях самой уязвимой в социально-экономическом секторе становится сфера занятости и трудовых отношений», - сказал первый секретарь столичного комитета КНПК Нурдаулет Оразханов в ходе круглого стола «Самозанятые в Казахстане как реальный индикатор развития экономики в стране».

Как он отметил, затяжное пребывание в кризисном положении неизбежно деформирует рынок труда. При этом будет развиваться гибридная занятость, то есть совмещение удаленного и обычного режимов, частичная занятость.

В партии считают, что государству необходимо создать условия для самозанятых.

«Со стороны государства сфера занятости должна быть обеспечена новыми программами. При этом важное внимание нужно обратить на самозанятых. Большая часть самозанятых работают в сфере торговли, транспорта и сельского хозяйства. В этих же сферах необходимо принять системные меры в целях повышения продуктивной занятости», - предложил Н. Оразханов.