Большинство регионов Казахстана остаются в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Туркестанская область.

В «зеленой» зоне: нет регионов.



