Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Большинство провинций Китая нацелены на темпы роста ВВП выше 5% в 2023 году

17 Января 2023, 11:04
Большинство провинций Китая нацелены на темпы роста ВВП выше 5% в 2023 году

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Большинство административно-территориальных единиц КНР (провинции, автономные районы и города центрального подчинения) нацелились на рост ВВП выше 5% в текущем году после того, как власти Китая ослабили ковидные ограничения и открыли границы. Об этом говорят ожидаемые показатели экономического роста в регионах страны на 2023 год, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Власти четырех из 31 административно-территориальных единицы КНР нацелены на достижение ежегодного роста ВВП выше 7%, в то время как 20 поставили цели на уровне ближе к 6%.

Самый высокий ожидаемый показатель роста ВВП в этом году установлен в южнокитайской островной провинции Хайнань (+9,5%), самый низкий – г.Тяньцзинь (+4%).

Такие крупные экономические центры Китая, как провинции Гуандун, Шаньдун, Цзянсу, Чжэцзян установили показатели выше 5,5%. Мегаполисы такие, как Шанхай - на уровне около 5,5%, а Пекин – 4,5%.


Новости по теме
143 млрд тенге выделят в 2023 году на развитие сел
Взрыв на химическом заводе произошел в Китае: 5 человек погибли и 8 пропали без вести
Казахстан и Китай планируют упростить визовый режим и увеличить частоту авиарейсов
Теги:
Читайте также
143 млрд тенге выделят в 2023 году на развитие сел
Более 2 тысяч объектов сельской транспортной инфраструктуры отремонтировано в рамках «Ауыл – ел бесігі»
Взрыв на химическом заводе произошел в Китае: 5 человек погибли и 8 пропали без вести
Казахстан и Китай планируют упростить визовый режим и увеличить частоту авиарейсов
Законодательные поправки в сфере продаж ювелирных изделий разрабатывают в РК
Авиаперелеты подорожали в Казахстане на 17% за год
Крупный завод в СКО выставили на торги
Заявку на регистрацию «Вкусно - и точка» рассматривают в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
2 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
3 Назначен заместитель акима Павлодарской области
4 Назначен аким Баянаульского района Павлодарской области
5 Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности председателя правления Astana International Exchange

Лента новостей