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Большинство погибших в авиакатастрофе в Тегеране - граждане Ирана и Канады

8 Января 2020 15:12
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Большинство погибших в авиакатастрофе в Тегеране - граждане Ирана и Канады

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Большинство погибших в катастрофе украинского самолета в Тегеране являются гражданами Ирана и Канады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиаплатформу «Укринформ».

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.

«Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе # PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3», - написал Пристайко.

Он выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе и подчеркнул, что украинские власти продолжают расследование.

Как сообщал Укринформ, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. По данным СНБО, на борту самолета было 177 человек: 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.


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Ключевые слова: Происшествия, Иран,
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