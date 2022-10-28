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Большинство обращений по финансовым нарушениям связаны с госзакупками – Минфин РК

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
28 Октября 2022, 17:20
Большинство обращений по финансовым нарушениям связаны с госзакупками – Минфин РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала 2022 года поступило 30 тысяч обращений по финансовым нарушениям. Об этом сообщил председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Ержан Мынжасаров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приоритетом в работе Комитета является реализация концепции «слышащего государства». Мы оперативно отвечаем на просьбы и жалобы. Комитет определяет объекты проверок не только с помощью системы управления рисками, но и путем рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Отмечу, что Комитет является единственным государственным органом в системе государственного аудита, рассматривающим обращения граждан. С начала текущего года к нам поступили до 30 тысяч обращений из разных сфер. В том числе, более 22 тысяч обращений от юридических лиц, в связи с процедурами государственных закупок. Из оставшихся обращений физических лиц мы рассмотрели и дали ответ по более чем 5 тысячам обращений, в их числе были коллективные обращения – более 100», – сказал Ержан Мынжасаров.

По его словам, большинство обращений касаются расходования бюджетных средств в социальной сфере, сферах строительства, образования, транспорта и медицины. Приняты меры по большей части поступивших обращений – примерно по 16 693.

Ержан Мынжасаров привел в пример выявленные факты нарушений в Шымкенте и Актюбинской области. Главные бухгалтеры детских садов – №95 «Алтын дән» в Шымкенте и «Балдаурен» в Темирском районе Актюбинской области – с целью получения наличных денег без оснований переводили деньги себе и своим родственникам, не работающим в этих организациях. Принятыми мерами в бюджет возвращено 5 млн тенге. Материалы аудита переданы в департамент экономических расследований.


Минфин РК  
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