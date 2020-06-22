Большинство новых заболевших коронавирусом атыраусцев – в областном центре

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подробности о новых заболевших коронавирусом сообщили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки в Атырауской области зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами. 33 заболевших - это жители города Атырау. 32 из них выявлены при прохождении скрининга, один и был обследован как контактное лицо. Наличие вируса также подтвердилось у жителей Исатайского района 1963 года рождения и Индерского района 1953 года рождения и троих жителей Махамбетского района: 1957, 2000, 1994 года рождения. Все они были выявлены при прохождении скрининга. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

Всего в регионе выявлено 1440 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших - 1095.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 507 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,9%.





Автор: Виктор Сутягин