Большинство незастрахованных в Алматы приходится на сектор МСБ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров провел заседание Регионального штаба по вопросам охвата населения системой обязательной системой медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима города отметил важность работы по максимальному охвату населения, так как система ОСМС, в первую очередь, обеспечивает оказание качественной и полноценной медицинской помощи.

В рамках пакета соцмедстрахования горожане получают доступ к расширенному спектру медицинских услуг, в том числе процедурам, которые не входят в пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По словам директора филиала по городу Алматы Фонда медстрахования Тлеухана Абилдаева, в рамках проведенной работы количество незастрахованных составило 402 тысячи человек, из них 35,5% являются плательщиками ЕСП. 25% - лица, за которых с прошлого года не поступало никаких платежей.

«Среди незастрахованных могут быть работники субъектов малого и среднего бизнеса, освобожденные от уплаты взносов и отчислений до конца 2020 года. Данным юридическим лицам, для того чтобы застраховать своих работников, несмотря на отсутствие взносов, нужно внести данные сотрудников на сайте msb.fms.kz. до конца 3-го квартала этого года», - отметил он.

В свою очередь, председатель штаба Ержан Бабакумаров поручил усилить разъяснительную работу на уровне организаций первичной медико-санитарной помощи. Вместе с тем, ввиду того что большая часть незастрахованных приходится на сектор МСБ, Управлению предпринимательства и инвестиций города Алматы совместно с палатой предпринимателей «Атамекен». Региональным советом необходимо изменить подходы работы с акцентом на специфику малого и среднего бизнеса.