Большинство незастрахованных в Алматы приходится на сектор МСБ
Заместитель акима города отметил важность работы по максимальному охвату населения, так как система ОСМС, в первую очередь, обеспечивает оказание качественной и полноценной медицинской помощи.
В рамках пакета соцмедстрахования горожане получают доступ к расширенному спектру медицинских услуг, в том числе процедурам, которые не входят в пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
По словам директора филиала по городу Алматы Фонда медстрахования Тлеухана Абилдаева, в рамках проведенной работы количество незастрахованных составило 402 тысячи человек, из них 35,5% являются плательщиками ЕСП. 25% - лица, за которых с прошлого года не поступало никаких платежей.
«Среди незастрахованных могут быть работники субъектов малого и среднего бизнеса, освобожденные от уплаты взносов и отчислений до конца 2020 года. Данным юридическим лицам, для того чтобы застраховать своих работников, несмотря на отсутствие взносов, нужно внести данные сотрудников на сайте msb.fms.kz. до конца 3-го квартала этого года», - отметил он.
В свою очередь, председатель штаба Ержан Бабакумаров поручил усилить разъяснительную работу на уровне организаций первичной медико-санитарной помощи. Вместе с тем, ввиду того что большая часть незастрахованных приходится на сектор МСБ, Управлению предпринимательства и инвестиций города Алматы совместно с палатой предпринимателей «Атамекен». Региональным советом необходимо изменить подходы работы с акцентом на специфику малого и среднего бизнеса.