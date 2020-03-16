Большинство колледжей готовы перейти на дистанционное обучение - Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подавляющее количество из 790 колледжей имеют соответствующие информационные системы с нужным контентом, с необходимыми документами, возможностями и техническими требованиями. Такое мнение выразил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять превентивные меры по защите населения от коронавирусной инфекции. Был подписан специальный указ. Министерством науки и образования РК проводится работа по принятию необходимых мер. В рамках исполнения поручения президента мы подписали приказ, довели до всех наших коллег, все необходимые поручения были даны, также проводим разъяснительную работу», - пояснил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Сейчас работа ведется над тем, чтобы все колледжи соответствовали требованиям Министерства образования и науки РК.

«С 16 марта 2020 года студенты РК перешли на дистанционный режим обучения. С вузами и колледжами проблем нет. Для них эта технология не является новой. Они уже достаточно успешно использовали его на протяжении нескольких лет. Подавляющее количество из 790 колледжей имеют соответствующие информационные системы с нужным контентом, с необходимыми документами, возможностями и техническими требованиями. Информационные системы имеются. В целом контента достаточно, мы необходимую работу организовываем. Все поставленные задачи в этот период будут выполнены», - заверил министр образования и науки РК.

Как отмечали ранее, детские сады работают в штатном режиме. Их деятельность не приостанавливали.

«Тем не менее, мы обеспечиваем свободное посещение детских садов. До этого была норма по отчислению за пропуски детей, однако сейчас мы эту норму убрали. Даже если дети не будут посещать детские сады, их места будут сохраняться. При этом мы рекомендуем родителям при возможности оставлять детей дома. Сегодня первый день провели мониторинг. Около 40 процентов детей пришли в детские сады, а остальные остались дома. Думаем, дальше эта цифра будет увеличиваться», - рассказал о работе дошкольных организаций Асхат Аймагамбетов.

С 16 марта деятельность государственных организаций дополнительного образования была приостановлена. Это дворцы школьников, музыкальная, художественная школа, различные кружки, секции. Более того, исходя из сегодняшней ситуации, Комитет по охране прав детей МОН РК даже по частным центрам развития рекомендует воздержаться посещения таких организаций.





«С 16 марта по 5 апреля 2020 года для школьников установлены весенние каникулы. В это время учителя приходили на работу, занимались проверкой и методической работой. Однако теперь преподаватели, учителя школ могут работать в дистанционном режиме на дому и выполнять свои трудовые функции. В этом случае заработная плата будет оплачиваться в полном размере.

Если после пятого апреля будет необходимо перейти на дистанционный режим обучения, то мы ведем подготовительную работу уже сейчас. Полтора месяца назад была создана специальная рабочая группа, есть информационная система, платформа, необходимый контент, который будет соответствовать учебному плану. Так, при необходимости школы будут готовы перейти на дистанционный формат обучения», - подчеркнул А. Аймагамбетов.