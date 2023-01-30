Большинство казахстанцев выступают за многопартийный Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Результаты телефонного опроса исследовательского института «Общественное мнение» показали, что большинство избирателей выступает за политический плюрализм. 27,8% избирателей выступают за представленность в нижней палате пяти и более партий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Телефонный опрос проводился исследовательским институтом «Общественное мнение» с официального разрешения Центральной избирательной комиссии.

«Среди намеренных голосовать на внеочередных парламентских выборах 48,6% твердо намерены поддержать кандидатов от партии AMANAT. По данным опроса, порог в 5% на сегодня удается преодолеть партиям «Ауыл» (6,2%), «Акжол» (5,4%). Другим партиям еще предстоит заручиться поддержкой электората: НПК (4,8%), Respublica (3,6%), ОСДП (3,2%), «Байтақ» (2,8%). Доля респондентов, готовых проголосовать «против всех», составила 2,6%. Более 1/5 опрошенных (22,8%) еще не определились в своих партийных предпочтениях», - говорится в сообщении исследовательского института.

Примечательно, что большинство избирателей выступают за политический плюрализм: за представленность в нижней палате пяти и более партий – 27,8%, четырех – 6,6%, трех – 16,8%, двух – 12%.

Напомним, что социологическое исследование проводилось с 25 по 28 января этого года на собственные средства института. В выборку вошли 1200 респондентов старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент. Погрешность составляет ± 2,8%.