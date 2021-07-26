Большинство инфицированных в Кызылординской области не привиты от коронавируса

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области за прошлые сутки зафиксировано 168 инфицированных коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе с момента начала пандемии зарегистрировано 9363 случаев коронавируса. К примеру, за прошлые сутки выявлено 168 больных. Больше всего инфицированных регистрируются в областном центре. Из них 19 детей, не достигших 14 лет.

«Как показали результаты исследования эпидемиологической обстановки, большинство инфицированных не привиты от коронавируса. Сегодня в мире, республике, регионе сложная эпидситуация. Большинство инфицированных находятся в тяжелом состоянии. Если в прошлом году было много бессимптомных больных, в этом году болезнь протекает тяжело из-за мутирования вируса. Путь к стабилизации ситуации - соблюдение санитарных требований и вакцинация. Сегодня созданы все условия для получения вакцины, для обеспечения ее доступности. Можно записаться в режиме онлайн, обратиться в поликлинику или ТРЦ. Мы призываем вместе бороться с вирусом», - сказала глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Динара Жанабергенова.

С 1 февраля по 26 июля в области первым компонентом привились 220 060 человек, второй компонент получили 140309 человек.

Мониторинговые группы провели рейды в 11 820 объектах. В результате выявлено 363 факта нарушения карантинных мер, выписаны административные штрафы.