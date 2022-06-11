11 Июня 2022 11:37

Большинство депутатов проголосовало за кандидатуру Марата Султангазиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу, 11 июня, по поручению Главы государства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Қонаев, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо Президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима Алматинской области – Батыржана Байжуманова и Марата Султангазиева.

По результатам открытого голосования, из 188 депутатов 129 проголосовали за кандидатуру Марата Султангазиева, 59 депутатов отдали голос за Батыржана Байжуманова.

Ранее сообщалось, что Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области.

8 июня текущего года административным центром Алматинской области официально стал город Қонаев.