Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Большинство депутатов проголосовало за кандидатуру Марата Султангазиева
11 Июня 2022 11:37

Большинство депутатов проголосовало за кандидатуру Марата Султангазиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу, 11 июня, по поручению Главы государства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Қонаев, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо Президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима Алматинской области – Батыржана Байжуманова и Марата Султангазиева.

По результатам открытого голосования, из 188 депутатов 129 проголосовали за кандидатуру Марата Султангазиева, 59 депутатов отдали голос за Батыржана Байжуманова.

Ранее сообщалось, что Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области.

8 июня текущего года административным центром Алматинской области официально стал город Қонаев.


Читайте также
Новые задачи требуют нового качества госаппарата - Маулен Ашимбаев
Женис Касымбек продолжит работу на посту акима Карагандинской области
Двух кандидатов рассматривали на пост акима Улытауской области
Акимом Улытауской области назначен Берик Әбдіғалиұлы
Улугбек Тналиев назначен заместителем акима Мангистауской области
Город развиваем с вовлечением жителей – аким Нур-Султана
Алихан Смаилов встретился с вице-премьером России
Акимат Жетысуской области временно расположится в здании Салтанат сарайы

Лента новостей

Архив