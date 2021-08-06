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Большинство бельгийцев поддерживает обязательную вакцинацию медработников

6 Августа 2021 21:40
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Большинство бельгийцев поддерживает обязательную вакцинацию медработников

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Согласно последним результатам опроса общественного мнения, проведенного Университетом Антверпена, большинство бельгийцев выступают за обязательную вакцинацию медицинских работников, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным опроса 14 тысяч человек, проведенного на текущей неделе, 85,1% респондентов высказались «за» обязательную вакцинацию лиц, осуществляющих уход за больными, а только 8,4% были против.

При этот бельгийские СМИ передают, что из меньшинства, выступающего против обязательной вакцинации медработников - 70% невакцинированных респондентов.

В числе опрошенных также были 1 242 работников сферы здравоохранения, из которых 83 процента поддержали необходимость обязательного вакцинирования своих коллег.

Публикация данных результатов состоялась после того, как Франция и Греция объявили о введении нормы обязательной вакцинации от коронавируса медицинских работников.

«Королевская медицинская академия Бельгия придерживается такого же мнения», - сказал бельгийским СМИ Пьер Ван Дамм, специалист по изучению вакцин из Университета Антверпена.

«Рано или поздно этот вопрос также будет вынесен на обсуждение наших политиков», - заявил бельгийский ученый.


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#Бельгия   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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