Большинство аварий в Жамбылской области происходит по вине водителей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ростом количества дорожно-транспортных происшествий обеспокоены жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе департамента полиции региона, с начала года в Жамбылской области зарегистрировано около 270 дорожно-транспортных происшествий. Большая часть из них произошла из-за физической усталости водителей.

«Очень много водителей пренебрегают сном из-за нехватки времени, стараются везде все успеть. В итоге засыпают за рулем, часто это заканчивается летальным исходом. Печальная статистика показывает, что за три месяца этого года более 50 человек погибли на автодорогах области», - отметил командир батальона патрульной полиции области майор полиции Сергазы Абдикулов, подчеркнув, что правоохранительное ведомство постоянно призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

Так, на республиканской автодороге Западная Европа - Западный Китай жамбылские полицейские раздали водителям более 500 листовок, напоминающих о важности отдыха перед тем, как сесть за руль автомобиля. Известно, что 95% всех ДТП в регионе случаются по вине самих водителей. При этом частым нарушением правил является превышение скорости.

По данным акимата города Тараза, в областном центре за последние несколько месяцев увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий на 30% - с 99 до 140. Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий создан проект «Тараз – қауіпсіз қала».

Снижению роста аварийных ситуаций на дорогах способствуют продвинутые видеокамеры «Сергек» для точного отслеживания скорости автомобилей. Видеокамеры на оживленных магистралях и перекрестках дисциплинируют водителей, значительно снижают количество дорожных происшествий.

В 2021 году в городе Таразе было установлено 742 знака, 788 метров дорожных барьерных ограждений. В этом году выделены средства на установку 350 дорожных знаков. На улицах и перекрестках города функционируют 137 светофоров.

Жамбылская область находится на лидирующих позициях, как по качеству дорог, так и по объему выделяемых средств. За полтора года в жамбылском регионе было построено и отремонтировано 1 700 км автодорог, что позволило достичь показателя уровня удовлетворительности дорог более 80%.