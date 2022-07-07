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Большие спортплощадки открывают в новых микрорайонах Костаная
7 Июля 2022 09:15

Большие спортплощадки открывают в новых микрорайонах Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Современный спортзал под открытым небом открыли в Костанае. Он оснащен профессиональным оборудованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Архимед Мухамбетов посетил спортивную площадку «Free fitness» в новом микрорайоне «Юбилейный».

На территории между дворцом «Жастар сарайы» и Ледовым дворцом установлена новая спортивная площадка с профессиональным оборудованием.

«Площадка состоит из 23-х функциональных уличных (антивандальных) тренажеров, предназначенных как для силовых тренировок, так и для комплексного развития и укрепления мышц. Снаряды оснащены QR кодом, предоставляющим сведения по технике безопасности уличных тренажеров, также тренажеры адаптированы для лиц с ограниченными физическими возможностями. Для удобства горожан, планируется установить навес по всему периметру над тренажерами, защищающий от осадков и солнца»,- сообщил в своем аккаунте в Instagram аким области.

Также на площадке предусмотрено наружное освещение и видеонаблюдение за территорией спортплощадки.

Аналогичные спортплощадки планируется в ближайшее время установить и в других микрорайонах города.


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Корреспондент
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