Большие перемены ожидаются в промышленной политике Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поручил Правительству разработать новый закон «О промышленной политике», устанавливающий принципы, цели и задачи развития обрабатывающей промышленности. Президент подчеркнул, что этот закон должен отвечать современным вызовам, стоящим перед оотечественной брабатывающей промышленностью. Вчера на пленарном заседании Сената был принят законопроект «О промышленной политике» и сопутствующие документы, которые ранее были всесторонне обсуждены в Мажилисе. Этот закон вступит в силу после подписания Президентом. Какие перемены ожидаются в промышленной политике страны, читайте в материале МИА «Казинформ».

Обеспечение сырьем и координация процесса производства

Законопроект направлен прежде всего на увеличение производства конкурентоспособной высокотехнологичной и экспортоориентированной продукции, отказ от сырьевой модели развития и обеспечение устойчивого роста обрабатывающей промышленности.

Согласно документу, планируется подписание трехсторонних соглашений между производителем сырья, переработчиком и отраслевым государственным органом по обеспечению промышленности отечественным сырьем. Соглашение предусматривает объемы поставок сырья, обязательства по полной переработке и, самое главное, исключительно конкурентное ценообразование.

Будет внедрен новый инструмент стимулирования производственного процесса - промышленный грант. Грант будет предоставляться на технологическую модернизацию производства на основе софинансирования. Все инструменты государственного стимулирования и поддержки предлагаются производителям продукции среднего и высшего звена. На основании соответствующей методики утверждается перечень продукции. Таким образом, основное внимание уделяется углублению переработки.

Также для повышения эффективности оказываемых мер стимулирования вводятся встречные обязательства. Они определяются с учетом вида и объема мероприятий, которые предпринимает бизнес. В случае неисполнения обязательств предприятие должно будет вернуть бюджетные средства в зависимости от уровня их исполнения.

Кроме того, будет заключаться соглашение о повышении конкурентоспособности. Оно открывает путь к получению стимулирующих мер поддержки. Фонд развития промышленности предоставит бизнесу льготные трехпроцентные кредиты. Большое внимание будет уделено и цифровой трансформации системообразующих предприятий. Для проведения цифровой трансформации на предприятиях будут предусмотрены современные механизмы повышения квалификации работников и привлечения иностранных специалистов, внедрения новых методов управления.

Еще одно новшество, касающееся производственного процесса – это поэтапное расширение перечня государственных стимулирующих мер. Это, в свою очередь, требует создания благоприятных условий для бизнеса. Поэтому все стимулирующие меры будут осуществляться через веб-портал электронного правительства по принципу «одного окна».

Содействие сбыту продукции на мировых рынках

Законом также предусмотрены механизмы содействия продвижению продукции отечественной промышленности на мировых рынках. Во-первых, предполагается заключение офтейк-договора и офсетных сделок. То есть, предприятиям предоставляется возможность заключения долгосрочных договоров на три года и более. Заказчики - субъекты государственного, квазигосударственного сектора и недропользователи. Офтейк-договоры могут быть предметом залога для кредитования в банках второго уровня и Банке Развития Казахстана. А реализация офсетных сделок позволит развивать внутреннее производство путем создания совместных предприятий и трансферта технологий, в том числе путем привлечения инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, предоставления технологической документации и р азвития инфраструктуры. Возможность заключения долгосрочных договоров позволяет предприятиям планировать производственную деятельность на длительный срок, инвестировать в производство.

Во-вторых, в связи с завершением переходного периода по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию будут отменены требования по местному содержанию. В этой связи вводится термин «внутригосударственная ценность». Данный термин позволяет осуществлять мониторинг и разработку новых мер стимулирования и развития местного содержания.

В-третьих, предусмотрен новый инструмент стимулирования по продвижению продукции - субсидирование ставки вознаграждения по экспортным кредитам.

Кроме того, в законе есть ряд новшеств системного характера. В частности, на сегодняшний день промышленная политика реализуется различными государственными органами. Ее эффективное проведение зависит от скоординированных действий. В этой связи будет создана межведомственная комиссия под председательством заместителя Премьер-Министра. Кроме того, для своевременного реагирования на проблемы бизнеса Правительству будет предоставлена компетенция по утверждению новых и пересмотру действующих мер стимулирования.

Национальный доклад о состоянии промышленности Республики Казахстан, вносимый на имя Главы государства, будет формироваться Правительством. Он станет главным инструментом планирования и формирования промышленной политики.



