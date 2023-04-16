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Большегрузы штрафуют за перевес на дорогах СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Апреля 2023, 08:36
Большегрузы штрафуют за перевес на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области владельцам большегрузных автомобилей выписывают штрафы за превышение предельно допустимой массы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала Национального центра качества дорожных активов, только за один выезд совместно с сотрудниками инспекции транспортного контроля выявили три нарушения.

«Комиссионный выезд был на автомобильную дорогу А-1 «Астана-Петропавловск, через Кокшетау». Зарегистрировано нарушение со стороны трех большегрузных автомобилей. Перегруз - свыше 10 тонн. Машины задержаны до уплаты суммы сбора в размере около 336 тысячи тенге», - проинформировали в пресс-службе.

По информации инспекции транспортного контроля, в нескольких областях Казахстана целью обеспечения сохранности автодорог в весенний период ввели временные ограничения движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам республиканского значения.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях оно действует с 23 марта по 1 мая 2023 года. В этот период нагрузка на одиночную ось не должна превышать 8 тонн, допустимая общая масса трехосного транспортного средства –20 тонн.

Ограничения не распространяются на транспорт, осуществляющий международные перевозки грузов и пассажиров, мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, доставляющий гуманитарную помощь, занимающийся перевозкой пищевой продукции, медикаментов пассажиров и багажа, осуществляющий дорожно-строительные работы на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции и транспорт вооруженных сил.


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