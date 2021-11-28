+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -7 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Большегрузы перевернулись на трассе в Жамбылской области

28 Ноября 2021 02:00
Поделиться:
Большегрузы перевернулись на трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На жамбылском участке трассы Западная Европа – Западный Китай произошло сразу несколько ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Свыше двух тысяч дорожных рабочих ежедневно убирают снег в Нур-Султане
Пропавшие геологи нашлись в Актюбинской области Сход грунта произошел в Алматы Четверо геологов потерялись в Актюбинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, гололед, скользкая дорога, ухудшение видимости повлекли за собою дорожно-транспортные происшествия с участием порядка семи автомобилей.

Несколько большегрузных фур, не выдержав скольжения, перевернулись на трассе.

«В этих дорожно-транспортных происшествиях ни один человек не пострадал. Обстоятельства происшествий выясняются», - подчеркнули в ведомстве.


Отметим, что в Жамбылской области наблюдается ухудшение погодных условий - осадки в виде снега, гололед на проезжей части, ограничение видимости из-за тумана и осадков. В связи с обильными осадками в виде снега на территории региона полицейские перешли на усиленный режим службы.

Департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует соблюдать Правила дорожного движения, а также нормы безопасности, ответственно относиться к техническому состоянию автомобиля, быть внимательными при появлении пешеходов на проезжей части.

Водителям следует помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, снижать скорость до минимума во время снегопада, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Сложные погодные условия требуют повышенной осторожности и от пешеходов, которым следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, потому как на зимней дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. Необходимо обозначить свое присутствие на дороге, используя световозвращающие элементы, отказаться от гаджетов, наушников и капюшонов.

Всем гражданам стражи порядка рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния, пояснили в департаменте полиции Жамбылской области.



Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #ДТП   #Происшествия   #Видео  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Свыше двух тысяч дорожных рабочих ежедневно убирают снег в Нур-Султане
Пропавшие геологи нашлись в Актюбинской области
Сход грунта произошел в Алматы
Четверо геологов потерялись в Актюбинской области
Популярное
1 Усыновленный американцами казахстанец нашел своих родственников
2 905 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 Сход грунта произошел в Алматы
4 Что могут умельцы из жамбылских тюрем – выставка в Таразе
5 Коронавирус: Павлодарская область вышла из «красной» зоны
6 Мокрый снег и гололед в Алматы: что нужно знать пешеходам и водителям авто
Читайте также
Опубликован видеоролик об итогах официального визита Президента Казахстана в Бельгию
Как живут редкие черные грифы, рассказал жамбылский любитель-орнитолог
Усыновленный американцами казахстанец нашел своих родственников
905 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Сход грунта произошел в Алматы
Что могут умельцы из жамбылских тюрем – выставка в Таразе
Коронавирус: Павлодарская область вышла из «красной» зоны
Мокрый снег и гололед в Алматы: что нужно знать пешеходам и водителям авто
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив