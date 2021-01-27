Большегруз угнал нетрезвый житель Петропавловска
По информации пресс-службы департамента полиции, злоумышленника водитель и охранник предприятия задержали, когда тот врезался в стоящую поблизости автомашину «Mazda» и остановился. Ранее судимый за имущественные преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
«С его слов, он проник в кабину грузовика, чтобы погреться. Дать объяснение своим дальнейшим действиям он затруднился. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Неправомерное завладение автотранспортом». Подозреваемого привлекли к административной ответственности за управление автотранспортом в нетрезвом виде и не имея водительских прав. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - рассказали в пресс-службе.
С начала года это - второй факт неправомерного завладения автотранспортом в области. В 2020-м году было зарегистрировано 85 таких преступлений.