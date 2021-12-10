+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области

10 Декабря 2021 01:13
Поделиться:
Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Крупногабаритный груз, застрявший на трассе в Жамбылской области, помогли отбуксировать дорожно-патрульные полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
32 нетрезвых водителя задержали в Актюбинской области
Обокравшую туриста в Акмолинской области женщину нашли спустя два года Четырех пьяных водителей задержали за ночь в Нур-Султане Более 600 нарушителей миграционного законодательства выявили туркестанские полицейские

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 7 декабря на электронную почту пресс-службы департамента полиции пришло письмо с пометкой «Важно». В сообщении было указано, что на автомагистрали А-2, возле развязки, близ села Мерке Меркенского района Жамбылской области, перед информационной аркой с указателями направлений движения застрял автопоезд с крупногабаритным грузом.

Оказалось, что автомобиль, груженный 36-тонным катером - морским судном, застрял на трассе и не может ни проехать прямо, ни развернуться, ни дать задний ход, так как на данном участке движение в противоположном направлении задним ходом запрещено. Поэтому водитель и запросил помощи патрульной полиции.

Полученное в департаменте полиции сообщение в ту же минуту было передано командиру батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области Сергазы Абдикулову, и незамедлительно ближайший экипаж был отправлен на помощь.

«Было важно осуществить сопровождение в светлое время суток, потому что оставлять такое транспортное средство на проезжей части дороги ночью крайне опасно, так как могло произойти дорожно-транспортное происшествие. К тому же, была плохая видимость - дорогу застилал густой туман», - пояснили в ведомстве.

Патрульные полицейские оперативно прибыли на место. При их сопровождении крупногабаритная машина марки «MAN TGA 480», с 36-тонным катером на борту, проследовала задним ходом пять километров в обратном направлении для разворота.




Дорожная спецоперация прошла крайне успешно, и автопоезд продолжил свой путь в Алматинскую область.

«Водитель поблагодарил жамбылских полицейских за помощь и пожелал успехов в их нелегкой работе», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Происшествия   #Транспорт   #Видео   #МВД РК   #Регионы   #Дороги  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
32 нетрезвых водителя задержали в Актюбинской области
Обокравшую туриста в Акмолинской области женщину нашли спустя два года
Четырех пьяных водителей задержали за ночь в Нур-Султане
Более 600 нарушителей миграционного законодательства выявили туркестанские полицейские
Популярное
1 Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
2 В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
3 Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
4 Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
5 На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
6 Почему Акмолинская область снова в «красной» зоне, объяснили санврачи
Читайте также
Внедряется принцип солидарной ответственности государства и гражданина – Даурен  Абаев о социальном кодексе
Государственный флаг в небе над столицей пронесли военные летчики
Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
Почему Акмолинская область снова в «красной» зоне, объяснили санврачи
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив