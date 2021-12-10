Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Крупногабаритный груз, застрявший на трассе в Жамбылской области, помогли отбуксировать дорожно-патрульные полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 7 декабря на электронную почту пресс-службы департамента полиции пришло письмо с пометкой «Важно». В сообщении было указано, что на автомагистрали А-2, возле развязки, близ села Мерке Меркенского района Жамбылской области, перед информационной аркой с указателями направлений движения застрял автопоезд с крупногабаритным грузом.

Оказалось, что автомобиль, груженный 36-тонным катером - морским судном, застрял на трассе и не может ни проехать прямо, ни развернуться, ни дать задний ход, так как на данном участке движение в противоположном направлении задним ходом запрещено. Поэтому водитель и запросил помощи патрульной полиции.

Полученное в департаменте полиции сообщение в ту же минуту было передано командиру батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области Сергазы Абдикулову, и незамедлительно ближайший экипаж был отправлен на помощь.

«Было важно осуществить сопровождение в светлое время суток, потому что оставлять такое транспортное средство на проезжей части дороги ночью крайне опасно, так как могло произойти дорожно-транспортное происшествие. К тому же, была плохая видимость - дорогу застилал густой туман», - пояснили в ведомстве.

Патрульные полицейские оперативно прибыли на место. При их сопровождении крупногабаритная машина марки «MAN TGA 480», с 36-тонным катером на борту, проследовала задним ходом пять километров в обратном направлении для разворота.









Дорожная спецоперация прошла крайне успешно, и автопоезд продолжил свой путь в Алматинскую область.

«Водитель поблагодарил жамбылских полицейских за помощь и пожелал успехов в их нелегкой работе», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.