Большегруз опрокинулся в Восточном Казахстане
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полицейские Восточного Казахстана помогли выбраться из снежного плена опрокинувшемуся на трассе большегрузу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В регионе на протяжении нескольких дней продолжает сохраняться неблагоприятная погода для автолюбителей.
На трассе «Усть-Каменогорск – Самарское» несколько машин стали заложниками бурана, образовавшегося перемета и сильного ветра.
«Днем полицейские батальона патрульной полиции ДП ВКО старший лейтенант полиции Арнур Толеген и рядовой Нурлыбек Турарбеков заступили на службу по маршруту на трассе «Усть-Каменогорск - Самарское».
Недалеко от села Таргын Уланского района полицейские заметили опрокинувшийся большегруз и незамедлительно направились выяснить не пострадал ли водитель и оказать посильную помощь», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.
Как выяснилось, КамАз двигался в сторону областного центра, между селами Бестерек и Таргын, допустил опрокидывание. По словам водителя, он двигался с минимальной скоростью, перед ним ехали две легковые автомашины, которые не могли разъехаться на проезжей части. И водитель, вырулив немного правее, допустил опрокидывание большегруза. Груженный КамАз занесло в сторону, в результате чего машина опрокинулась.
Сотрудники полиции, обеспечивая безопасность, перекрыли дорогу в обоих направлениях и организовали буксировку транспорта попутно двигавшимся грузовиком.
В этот же день очевидцы сообщили полицейским, что недалеко от села Таргын легковой автомобиль «Лада» вылетел в кювет. Инспекторы патрульной полиции незамедлительно приехали на место происшествия и помогли водителю.
«Водитель объяснил, что при спуске дороги на 62 км трассы «Усть-Каменогорск – Самарское» произошел занос, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В автоаварии никто не пострадал, но автомобиль увяз в глубоком снегу. Сотрудники патрульной полиции помогли откопать машину. Они остановили проезжавший мимо УАЗ и попросили вытянуть застрявший в сугробе автомобиль», — рассказали в полиции.
Фото: пресс-служба ДП ВКО
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