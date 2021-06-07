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    17:00, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Большегруз опрокинулся и повредил линию электропередач в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Вблизи Петропавловска, на объездной дороге, опрокинулся большегрузный автомобиль с прицепом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 32-летний водитель не справился с управлением. Машина перевозила запчасти для сельхозтехники из Петропавловска в Караганду.

    «В результате опрокидывания была повреждена опора линии электропередачи. Автомашина получила механические повреждения. На место происшествия выезжали сотрудники батальона патрульной полиции Петропавловска. Водитель и пассажир большегруза не пострадали. По факту ДТП собран административный материал», - прокомментировали в пресс-службе.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС Происшествия
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