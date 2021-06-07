Большегруз опрокинулся и повредил линию электропередач в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Вблизи Петропавловска, на объездной дороге, опрокинулся большегрузный автомобиль с прицепом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 32-летний водитель не справился с управлением. Машина перевозила запчасти для сельхозтехники из Петропавловска в Караганду.

«В результате опрокидывания была повреждена опора линии электропередачи. Автомашина получила механические повреждения. На место происшествия выезжали сотрудники батальона патрульной полиции Петропавловска. Водитель и пассажир большегруза не пострадали. По факту ДТП собран административный материал», - прокомментировали в пресс-службе.