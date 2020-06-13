Больше всего заболевших коронавирусом среди молодежи 20-29 лет - главный санврач Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области ужесточили меры карантина в связи с ростом случаев заболевания коронавирусной инфекцией. О ситуации на территории области в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал главный государственный санитарный врач региона, заместитель руководителя департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Жамбылской области Газиз Надуев.

- Газиз Дуйсенбекович, какова на сегодняшний день ситуация по заболевшим этим вирусом?

- Начиная с 24 марта и по нынешний день в Жамбылской области зарегистрировано 513 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости составил 44,3 на 100 тысяч населения. При этом 467 больных с симптомами, а 46 больных без симптомов, они в официальную статистику не включаются. С 3 июня 2020 года учет бессимптомных больных ведется отдельно, в официальных органах дают число заболевших только с симптомами.

Если говорить в разрезе регионов, без учета бессимптомных больных, то больше всего случаев зарегистрировано в Таразе – 277. Затем идет Кордайский район - 47 случаев. Здесь также значительное число заболевших, потому что этот район граничит с соседним Кыргызстаном, имеет пропускные пункты на границе. В Байзакском районе есть 42 случая, в Жамбылском районе - 16 случаев, в Рыскуловском районе – 12. Эти районы примыкают к Таразу и, естественно, здесь наблюдается тесное взаимодействие. Шуский район (16 случаев) и Таласский район (13 случаев) находятся в отдалении от областного центра, но здесь также зарегистрировано довольно значительное количество заболевших. В Меркенском районе имеется 7 случаев, в Жуалынском – 2. И по одному в Мойынкумском и Сарысуском районах.

По состоянию на 20:00 часов 11 июня 278 больных выписаны из стационара, с дальнейшим наблюдением в условиях домашнего карантина. В инфекционном стационаре сейчас находятся на лечении 102 больных, в карантинных стационарах 9 бессимптомных больных, 40 бессимптомных больных находятся на домашнем карантине, в провизорном стационаре – 25 больных с респираторными симптомами.

- Были ведь еще случаи коронавируса среди пассажиров нескольких рейсов, прибывавших в наш аэропорт?

- Да, шесть пассажиров самолета рейса Индия – Тараз, они проживают на территории Жамбылского района. Семеро с двух рейсов Атырау - Шымкент, 19 пассажиров с четырех рейсов Атырау – Тараз. Один случай зафиксирован среди призывников пограничной службы КНБ, заболевший прибыл 28 мая в село Кордай. Получается, что завозных случаев у нас 64 (13,7%), среди контактных лиц – 279 (59,8%) и местных случаев –124 (26,5%).

- Сколько случаев заболевания среди медиков?

- Среди медицинских работников зарегистрировано 36 случаев, среди которых есть главврач и его заместитель, инфекционист, эпидемиолог, гинекологи, врачи службы скорой помощи, младший и средний медперсонал, лаборанты.

- Люди какого возраста более подвержены заболеванию COVID-19?

- По нашей статистике, по возрастному составу более всего заболевших наблюдается среди людей 20 - 29 лет, это ведь самый активный возраст, их 119 человек и составляют они 25,4% от общего числа. Затем идут люди 30 - 39 лет (17,7%), 50 - 59 лет (15,8%), 40 - 49 лет (14,3%). Интересно, что совпадают возрастные категории людей 15 - 19 лет и 60 – 69 (7,9%). Среди заболевших дети до 14 лет составляют 6,2%, а люди в возрасте 70 и старше лет - 4,7%.

- А кто больше болеет – мужчины или женщины?

- Классификация по гендерному составу показывает, что в 61,3% (287 случаев) заражению этой коронавирусной инфекцией подвержены мужчины, в 38,7% (180 случаев) - женщины.

- Сколько очагов заражения у нас в области зарегистрировано?

- Всего выявлено 284 домашних очага с 467 случаями. В самих очагах инфекции выявлено 4 795 контактных лиц, в том числе 2 673 близких и 2 122 потенциальных. Все они находятся под наблюдением. После завершения срока наблюдения уже снято 3 596 контактных лица. В очагах заражения филиалом Национального центра экспертизы полностью проведена дезинфекционная обработка. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Только за последние сутки 12 июня по области зарегистрировано 12 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых пятеро с симптомами и семеро бессимптомные. Три случая установлены в Таразе среди жителей 58, 37 и 40 лет. Два из них выявлены среди контактных лиц. Зарегистрирован также один завозной случай в Жуалынском районе у 45-летнего жителя Нур-Султана. Еще один случай установлен у 5-летнего жителя Байзакского района. Все больные транспортированы в инфекционный стационар, а контактировавшие с ними лица изолированы в карантин. В очагах проведена заключительная дезинфекция.

- Какие меры безопасности должны соблюдать жители региона?

- В связи с ростом на территории Жамбылской области было предложено принять меры ужесточения карантина и усилить разъяснительную работу среди населения по мерам соблюдения необходимой безопасности. Жителям Жамбылской области теперь повсеместно запрещается нахождение без масок. В закрытых помещениях и на улице, на территории торговых объектов, в общественных местах, в общественном транспорте необходимо соблюдать социальное дистанцирование не менее двух метров друг от друга. Запрещается проведение массовых семейных и спортивных мероприятий. Соблюдайте необходимые меры предосторожности и будьте здоровы!

- Спасибо за беседу!