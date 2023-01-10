Больше всего временно зарегистрировано в Астане граждан России – миграционная полиция

10 Января 2023, 13:26

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астану больше всего прибыли временно зарегистрированные граждане из России. Об этом сообщила заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции города Анар Жомартова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в миграционной полиции Астаны сообщили, что по итогам 2022 года отмечена высокая динамика временно зарегистрированных иностранных граждан в количестве 42 762 человек.

«Больше всего временно зарегистрировались граждане России – около 75 %, это наблюдалось начиная с сентября. Граждане РФ могут 90 дней находиться в Казахстане без регистрации. Если они изъявляют желание остаться, то должны узаконить проживание – должны трудоустроиться, если у них есть родные, могут остаться. Также остаются, заключая трудовые договоры», - сказала Анар Жомартова на брифинге в департаменте полиции Астаны.

Также по ее словам, иностранцы чаще всего нарушают правила в части сроков пребывания в Казахстан.

«Иностранные граждане приезжают, остаются на неопределенное время. Допустим, россияне 90 суток могут проживать без регистрации. Если они хотят далее находиться, соответственно, они должны узаконить свое дальнейшее пребывание. В этой части у некоторых были нарушены сроки, они без регистрации продолжали проживать здесь. Такие правонарушения были выявлены. В отношении иностранцев и принимающих сторон, которые не обеспечили и не организовали выезд, были приняты меры, соответствующие законодательству Казахстана», - пояснила заместитель начальника управления.