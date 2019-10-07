Больше всего квартир выдано многодетным матерям в 2019 году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году больше всего квартир выдано многодетным матерям. Об этом заявил заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным решением является выделение в отдельную очередь категории многодетных семей. Дети — это наше будущее, залог процветания страны, они должны расти в хороших условиях, учиться в хороших школах, иметь возможности для развития своих интеллектуальных, творческих и физических способностей. Конечно, ответственность за детей в первую очередь лежит на родителях, которые за счет своего напряженного труда и заботы о детях должны обеспечить их достойное настоящее и будущее», - сказал Владимир Божко на Правительственном часе в Мажилисе.

Вместе с тем, депутат отметил, что таким семьям в нашей стране выделяется значительная помощь со стороны государства, общественных объединений, спонсоров, достигших успехов в материальном производстве и помогающих многодетным семьям.

«В 2019 году больше всего квартир выдано многодетным матерям. Эта категория очередников получила 922 квартиры. Вторая, на мой взгляд, требующая резкого увеличения доли выделения арендного жилья категория – это дети-сироты. Они не выходят на улицы, терпеливо ждут», - добавил Владимир Божко.

Было отмечено, что в очереди 61 397 детей, которые получили в этом году всего 518 квартир.

«С учетом количества очередников этот объем крайне мал. Наибольшая очередь — это бюджетники и силовики, их 209 870 человек. Если смотреть лестницу доступности к кредитам ЖССБ на получение кредита на коммерческое жилье по программе ЖССБ – 5-20-25 необходим доход в 85 тысяч тенге на одного человека, что исключает большую часть молодых государственных служащих в возможности приобретения кредитного жилья. Анализ материалов показывает, что на 23 сентября 2019 года в Жилстройсбербанке всего заключено 1 453 тысячи договоров о жилстройсбережениях и накоплено 712 млрд на вкладах. Доля этого банка в долгосрочных вкладах и предоставлении кредитов на жилье достигла 33% от всего банковского сектора на рынке кредитования жилья», - резюмировал Владимир Божко.