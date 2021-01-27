Больше всего электроэнергии потребляют в Павлодарской, Карагандинской и Алматинской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 2020 год в Казахстане произвели 107,9 млрд кВт/ч электроэнергии — на 1,9% больше, чем годом ранее. Потребление электроэнергии составило 107,1 млрд кВт/ч, увеличившись на 2% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Мониторинговое агентство Energyprom.kz.

Наибольший объём генерации пришёлся на Павлодарскую, Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области, наибольший объём потребления — на Павлодарскую, Карагандинскую и Алматинскую области.

Больше всего электроэнергии произвело ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова: 19,5 млрд кВт/ч — на 6,4% больше, чем годом ранее. Следом идут АО «ЕЭК» (14 млрд кВт/ч, плюс 1,8% за год) и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (5 млрд кВт/ч, плюс 0,9%).

ТЭС и ГТЭС произвели 94,7 млрд кВт·ч электроэнергии, практически столько же сколько в прошлом году; ГЭС — 9,4 млрд кВт/ч, минус 3,1%. Генерация объектами ВИЭ тем временем достигла 2,2 млрд кВт/ч — сразу на 56,8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

В декабре 2020 года электроэнергия обходилась казахстанцам на 6,5% дороже, чем годом ранее.

Сильнее всего годовой рост ощутили жители столицы, а также Западно-Казахстанской и Костанайской областей. Неизменными остались тарифы в Мангыстауской и Восточно-Казахстанской областях.