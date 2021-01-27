Больше всего электроэнергии потребляют в Павлодарской, Карагандинской и Алматинской областях
Наибольший объём генерации пришёлся на Павлодарскую, Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области, наибольший объём потребления — на Павлодарскую, Карагандинскую и Алматинскую области.
Больше всего электроэнергии произвело ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова: 19,5 млрд кВт/ч — на 6,4% больше, чем годом ранее. Следом идут АО «ЕЭК» (14 млрд кВт/ч, плюс 1,8% за год) и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (5 млрд кВт/ч, плюс 0,9%).
ТЭС и ГТЭС произвели 94,7 млрд кВт·ч электроэнергии, практически столько же сколько в прошлом году; ГЭС — 9,4 млрд кВт/ч, минус 3,1%. Генерация объектами ВИЭ тем временем достигла 2,2 млрд кВт/ч — сразу на 56,8% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
В декабре 2020 года электроэнергия обходилась казахстанцам на 6,5% дороже, чем годом ранее.
Сильнее всего годовой рост ощутили жители столицы, а также Западно-Казахстанской и Костанайской областей. Неизменными остались тарифы в Мангыстауской и Восточно-Казахстанской областях.