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Больше тысячи тонн картофеля и овощей заложено в стабфонд в Атырау

24 Ноября 2019 12:30
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Больше тысячи тонн картофеля и овощей заложено в стабфонд в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ—В Атырау в стабилизационный фонд заложено больше тысяч тонн картофеля и овощей. Сделан запас и других продуктов первой необходимости, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе городского акимата, на зиму сделан запас 700 тонн картофеля, 150 тонн лука, 115 тонн моркови и 150 тонн капусты. Этого вполне достаточно, чтобы стабилизировать цены на картофель и овощи в случае их сезонного повышения. Реализовывать их будут по ценам на 10-30% ниже рыночных.

«Также было принято решение закупить в стабфонд 1060 тонн муки первого сорта и передать ее хлебопекарням, чтобы они смогли удерживать цены на хлеб»,- сказал директор департамента СПК «Атырау» Дмитрий Дю.

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Ключевые слова: Атырауская область, Акимат, Экономика, Общество,
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Автор:

А. Соколов

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