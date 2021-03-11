Больше тысячи фламинго удалось снять на видео жителю Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жителю Актау удалось снять на видео больше тысячи фламинго, которые обитали на озере Караколь. По словам видеооператора, не спугнуть пернатых получилось благодаря использованию дрона небольшого размера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Кадры с грациозными птицами житель Актау Нуркен Тажибай снял вчера, 9 марта, на озере Караколь. По словам видеооператора, съёмки заняли около 30 минут.

«Такое количество фламинго в одном месте мне удалось снять впервые. До вчерашнего дня я поднимал над озером дрон, но птиц было меньше, а порой они делились на небольшие стаи. Уверенно могу сказать, что техника нисколько не мешала их полёту. Напротив, они её практически не замечали и несколько раз задевали коптер крыльями. В эти моменты я мысленно прощался с техникой, ожидая её падения в воду, но всё обошлось», – поделился Нуркен Тажибай, автор видео.