Больше тысячи человек переболели ОРВИ в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Больше тысячи человек переболели ОРВИ в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начиная с осеннего периода, ОРВИ в регионе переболели чуть более тысячи человек, в том числе шестеро детей и восемь беременных женщин. Это нормальный показатель. Не допустить широкого распространения инфекции, в первую очередь, помогла вакцинация. В этом сезоне за счет бюджета было приобретено 30 тыс. доз вакцины. Вакцинирование на бесплатной основе прошли беременные женщины, дети, лица, входящие в группы риска, в том числе медики», - рассказала руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Гульназ Ирбатырова.

Она отметила, что получить вакцину на платной основе может любой желающий. В платных кабинетах доза вакцины стоит от 2500 до 3500 тенге.