4 Мая 2022 13:34

Больше территорий Казахстана станут доступными для недропользования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Привлечь дополнительные инвестиции рассчитывают в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях активизации геологоразведки, а также освоения неиспользуемых месторождений по твердым полезным ископаемым и общераспространенным полезным ископаемым мы совместно с Министерством экологии прорабатываем вопрос по включению всей доступной для недропользования территории РК в Программу управления государственным фондом недр», - сказал глава МИИР Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По его словам, на сегодняшний день включено более – 1 млн 65 тыс. кв. км, осталось включить порядка 260 тыс. кв. км.

«Открытие всей доступной для недропользования территории позволит увеличить геологическую изученность недр, пополнить минерально-сырьевую базу, а также привлечь дополнительные инвестиции в отрасль. Для чего предлагаем ускорить оконтуривание месторождений», - отметил министр.

«В целях стимулирования геологоразведки, мы также прорабатываем механизм по ускоренному переходу на этап добычи по оцененным запасам», - добавил спикер.