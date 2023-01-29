Больше суток остаются без воды несколько микрорайонов Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске специалисты ТОО «Кызылжар су» больше суток устраняют последствия аварии на водоводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что в ходе детального обследования водовода выявили дополнительный объем работ. На устранение повреждения потребовалось больше времени. Ранее планировалось, что водоснабжение восстановят в 03:00 ночи.

«Подача воды возобновится в ближайшее время. Задействовано 35 человек и 17 единиц техники», - проинформировали в пресс-службе.

Повреждение на юго-восточном водоводе диаметром 800 мм произошло утром 28 января. Без воды остаются дома в Рабочем поселке, микрорайоне «Береке» и в районе вокзала.