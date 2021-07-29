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Больше половины работников шахт вакцинировались в Карагандинской области
29 Июля 2021 17:47
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На предприятиях угольного предприятия в городе Темиртау против коронавируса привились больше 7 тысяч работников – это порядка 56% персонала, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Количество вакцинированных сообщили в компании. По всем трём департаментам АО «АрселорМиттал Темиртау» на сегодня получили полный курс прививки 17 722 человека – это около 60%.
Вакцинация продолжается в ежедневном режиме. На предприятия приезжают медицинские бригады из поликлиник региона.
В угольном департаменте решили премировать бригады, в которых к 30 сентября число вакцинированных достигнет 80%. Размер премии солидарный – от 150 тыс. до 300 тыс. тенге.
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