Больше половины работников шахт вакцинировались в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На предприятиях угольного предприятия в городе Темиртау против коронавируса привились больше 7 тысяч работников – это порядка 56% персонала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Количество вакцинированных сообщили в компании. По всем трём департаментам АО «АрселорМиттал Темиртау» на сегодня получили полный курс прививки 17 722 человека – это около 60%.

Вакцинация продолжается в ежедневном режиме. На предприятия приезжают медицинские бригады из поликлиник региона.

В угольном департаменте решили премировать бригады, в которых к 30 сентября число вакцинированных достигнет 80%. Размер премии солидарный – от 150 тыс. до 300 тыс. тенге.