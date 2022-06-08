Больше половины проверенных игрушек не соответствовали техрегламентам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи проверили детские игрушки. Из отобранных проб почти 61% не соответствовали техническим регламентам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с начала года исследовали 82 пробы. Не соответствовали требованиям - 50. Из них 86% - нарушения по маркировке, остальные – по санитарно-химическим показателям.

«Сравнительный анализ показывает, что наибольший процент всей несоответствующей продукции, обращаемой на внутреннем рынке региона, приходится на долю государств-членов ЕАЭС - 28%, других стран - 72%, Соотношение несоответствующей продукции по странам-импортерам следующее: Китай - 40%, Российская Федерация – 26%, Узбекистан – 12%, Великобритания – 6%, Япония – 2%, продукция неизвестного происхождения – 14%. По итогу мониторинга безопасности продукции реализаторам несоответствующей продукции выданы предписания об устранении нарушений, направлены письма в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля», - проинформировал главный специалист отдела контроля требований технических регламентов Адиль Кургунбаев.