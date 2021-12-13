Больше половины многоквартирных жилых домов в ВКО создали ОСИ и ПТ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане продолжается работа по переходу на новые формы управления многоквартирными жилыми домами. Завершить данную реформу ЖКХ и ликвидировать кооперативы собственников квартир планируется до 1 июля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

По данным управления энергетики и ЖКХ, в регионе свыше 5 600 многоквартирных жилых домов, из них 4 584 дома подлежат переходу на новые формы управления. На сегодняшний день реализовали реформу жилищно-коммунального хозяйства 2 613 многоквартирных дома, в частности 61 дом создали объединения собственников имущества, 2 552 простых товариществ. В целом, на новые формы управления перешли 57 процентов домов.

– Полностью завершены работы в 16 городах и районах, в том числе в Курчатове, Риддере, Абайском, Аягозском, Бескарагайском, Бородулихинском, Глубоковском, Жарминском, Зайсанском, Катон-Карагайском, Курчумском, Кокпектинском, Тарбагатайском, Уланском, Урджарском, Шемонаихинском районах. В Усть-Каменогорске, Семее, районе Алтай работа продолжается, – отметил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Нурлан Рамазанов.

В областном центре перешли на новые формы управления всего лишь 35 процентов домов, в Семее 38 процентов, в районе Алтай 85 процентов.

Кроме того, в настоящий момент в трех районах области утверждены минимальные размеры расходов на управление объектов кондоминиума и содержание общего имущества. В Усть-Каменогорске данная сумма составляет 42 тенге за квадратный метр, в Курчатове – 25 тенге за квадратный метр, в Шемонаихинском районе – 39 тенге за квадратный метр. В остальных районах расчеты уже проведены и сейчас утверждаются.

Нурлан Рамазанов также сообщил, что согласно государственной программе жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» предусмотрена реновация жилищного фонда, которая подразумевает снос аварийного жилья и переселения из него граждан в порядке реквизиции жилого дома и земельного участка.

На сегодняшний день по Восточному Казахстану имеется 63 аварийных многоквартирных дома. Большинство из них, или 38 домов – в Усть-Каменогорске, 22 – в Семее. По одному дому в Риддере, Курчатове, Глубоковском районе. В период с 2022 по 2025 год по области реновации подлежат 24 жилых дома, в частности 13 в областном центре, 10 в Семее и один в Риддере. До конца года акиматы городов должны утвердить программы реновации.