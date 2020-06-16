Больше половины месячных осадков выпало в Нур-Султане за ночь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Больше половины месячных осадков выпало в Нур-Султане за ночь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«По данным Казгидромета, в ночь с 15 на 16 июня в столице выпало 24 мм осадков при норме в месяц - 37 мм. Что больше половины месячной нормы осадков. В откачке воды по городу было задействовано более 100 спецмашин, это ассенизаторские машины, мотопомпы, насосы. Откачено более 150 тыс м3 воды. В целом для недопущения подтопления улиц акиматом ведётся системная работа по строительству ливневых канализации. К примеру, одним из проблемных участков является проспект Б.Момышулы», - сообщили в пресс-службе .

На данном участке проблема с подтоплениями будет решена летом текущего года - на проспекте ведется строительство магистрального коллектора ливневой канализации. Протяжённость данной ливневой канализации составит порядка 500 метров - начало берет от ул. Дауылпаз до ул. Елим-ай (проходит проспект Б. Момышулы). Таким образом, на участке полностью будет решен вопрос с подтоплениями во время дождей.

«Также ведётся строительство очистных сооружений микрорайона Молодёжный (пересечение ул. Ташенова и Амман) с реконструкцией подводящих коллекторов. Мощность новых сооружений в микрорайоне Молодежный составит свыше 42 тыс. кубометров в сутки, что позволит значительно улучшить пропускную способность ливневых канализаций», - добавили в пресс-службе.

Данные очистные сооружения позволят исключить подтопления улиц Ташенова, Бараева, Валиханова, Иманбаева и проспект Республики. Так как очистное сооружение предусмотрено в подземном исполнении, над площадкой сооружения предусмотрено устройство сквера с благоустройством, установкой МАФов и озеленением. Строительство планируется завершить к 2021 году.

Напомним, сильная гроза с проливным дождем прошла в Нур-Султане сегодня ночью.