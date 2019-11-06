Больше половины казахстанских сел нуждаются в ремонте дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о проблемах сел, которые государству предстоит решить, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в 6 443 селах проживают 7,7 млн человек (42% населения страны). На сегодня в сельской местности имеется ряд нерешенных проблем. В более чем половине сел требуется ремонт дорог. Наблюдается высокая степень износа инженерных сетей. В большинстве сел необходим ремонт объектов образования и здравоохранения», - сказал Роман Скляр на заседании Правительства.

В этой связи, по его словам, предлагается применить комплексный подход в развитии села.

«Для этого в первоочередном порядке будет проводиться модернизация сельской инфраструктуры за счет действующих госпрограмм и проекта «Ауыл – ел бесігі», осуществляться поддержка предпринимательства на селе в рамках действующих программ развития АПК, ДКБ-2020, «Еңбек» и других», - отметил вице-премьер.

Он сообщил, что в настоящее время отобрано 3 477 сел с потенциалом развития, из которых 1 150 опорных и 2 327 спутниковые, включая 200 приграничных сел.

«В этих селах проживают 6,6 млн человек, или 85% сельского населения, развитие которых будет приоритетным», - сказал Р. Скляр.

Он пояснил, что это села (ежегодной динамикой роста численности населения, валовой добавленной стоимостью животноводства и растениеводства, ростом занятости населения) расположены вблизи крупных населенных пунктов.

«Для комплексного решения имеющихся проблем в этих селах необходимы значительные средства. По предварительным расчетам необходимо 900 млрд тенге, при этом предлагается 70%, или 630 млрд тенге, выделить из республиканского бюджета, а остальные 30%, или 270 млрд тенге, – из местных бюджетов. Данные средства предлагается распределить до 2027 года», - заключил спикер.