Больше половины казахстанцев отмечают снижение уровня коррупции - Алик Шпекбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ведется системная работа над реформами в антикоррупционной деятельности. Об этом заявил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вовлеченность гражданского общества к противодействию коррупции, высокие стандарты взаимодействия госорганов с гражданами - важнейшее условие успешной реализации антикоррупционной политики любого государства. А это в свою очередь - стержневой фактор в обеспечении экономического роста, повышения благосостояния и развитии человеческого капитала. В Казахстане задан предельно понятный и четкий ориентир, кардинальное снижение уровня коррупции, ощутимое повышение культуры integrity (добропорядочность) в госаппарате, в корпоративном секторе и в обществе в целом», - рассказал Алик Шпекбаев на Пятой ежегодной антикоррупционной конференции в Нур-Султане.

По словам Алика Шпекбаева, в настоящее время в стране ведется системная работа на фронте антикоррупционных реформ.

«Мы придаем особое внимание конструктивному международному сотрудничеству и обмену опытом, способствующим совершенствованию механизма противодействию коррупции, усилению культуры добропорядочности на благо нашей страны и глобального сообщества. Следуя передовому опыту с учетом национальных особенностей, мы выстроили свою модель развития инфраструктуры добропорядочности как во внутренней организованности Агентства, так и в принимаемых системных мерах противодействия. Доверие и мнение граждан - ключевой критерий в определении качества эффективности деятельности любого госоргана и действенности его работы принципов добропорядочности», - отметил глава Антикоррупционной службы.

Ссылаясь на данные Transparency Kazakhstan, Алик Шпекбаев напомнил о проведенном исследовании о состоянии коррупции в Казахстане.

«Больше половины граждан отмечают снижение уровня коррупции за последние годы. А более 76 опрошенных предпринимателей считают, что в Казахстане развивать свой бизнес можно исключительно в правовом поле. Всемирный банк детально исследует показатели контроля коррупции в рамках индикатора госуправления в 214 странах мира. По последним данным, Казахстан опередил страны СНГ, продемонстрировал свой наилучший результат по данному индикатору», - добавил председатель Агентства по противодействию коррупции.

Напомним, в столице проходит V Ежегодная антикоррупционная конференция. В рамках мероприятия планируется обсуждение актуальных проблем противодействия коррупции и возможные пути их решения. В конференции принимают участие более 20 спикеров из 10 стран.