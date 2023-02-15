Больше половины автомобилей в Казахстане старше 20 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 января 2023г. количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4 449,3 тысячи единиц, из них 87,9% – легковые автомобили, 10% – грузовые и 2,1% – автобусы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество автомобилей в целом выросло на 3,7%, из них легковые увеличились на 2,9%, грузовые – на 7,1%, автобусы – 24,7%.

По году выпуска в общем числе зарегистрированных автомобилей преобладает транспорт годом выпуска свыше 20 лет – 51%, от 10 до 20 лет – 21% автопарка, от 7 до 10 лет – 14%, от 3 до 7 лет – 6% и лишь 8% автотранспортных средств имеют год выпуска менее 3 лет.

Также, на 1 января 2023 года в республике в собственности индивидуальных владельцев имеется 3 696,6 тысячи единиц легковых автомобилей. В сравнении с соответствующим периодом 2021 года доля легковых авто у индивидуальных владельцев увеличилась на 3%.

Наибольшая доля легковых авто приходится на индивидуальных владельцев Алматинской области (472,5 тысячи единиц), города Алматы (448,2 тысячи единиц) и Восточно-Казахстанской области (272,9 тысячи единиц).

По обеспеченности населения легковыми автомобилями в личной собственности на 100 человек приходится 18,6 единиц. В разрезе регионов больше всего легковым авто владеют жители Восточно-Казахстанской области 37,3 авто на 100 человек, Алматинской области – 31,5, Карагандинской области – 23,6.

По состоянию на 1 января 2023г. страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 92 146 страховых выплат на сумму 49,1 млрд тенге. По сравнению с показателями 2021 года сумма страховых выплат увеличилась на 29,5%.