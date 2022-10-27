Больше половины американцев поддерживают меры для снижения цен на бензин – опрос

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Почти трое из пяти избирателей США или 57% американцев поддерживают выделение средств из Стратегического нефтяного резерва (SPR) в качестве средства для снижения внутренних цен на бензин. Такие данные показало последнее исследование Morning Consult, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Oilprice.

Согласно опросу, 70% демократов и 48% республиканцев поддерживают выделение денег из нефтяного резерва.

Администрация Байдена находится в процессе высвобождения 180 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва к концу этого года. В преддверии промежуточных выборов 8 ноября Белый дом рассматривает подобные шаги как основное средство для снижения цен на бензин.

Другие меры по снижению цен на бензин получили еще больше поддержки. Например, запрет на завышение цен является самой популярной мерой среди избирателей: 76% всех избирателей одобрили его.

Опрос также показал, что среди этих мер республиканцы широко поддерживают увеличение США поставок сырой нефти, в то время как демократы выступают за сосредоточение на нефтяных компаниях.

В частности, республиканцы больше всего поддерживают внутреннюю политику поставок, такую как требование к отечественным производителям качать больше нефти (77%) и открытие государственных земель для бурения (76%).

Демократы, с другой стороны, предлагают запрещать взвинчивание цен, требуя от крупных нефтяных компаний снизить их. Согласно опросу, четверо из 5 демократов поддерживают эту меру.

Наименее популярной мерой среди всех избирателей является обращение США к таким производителям, как Иран, Ирак и Венесуэла, с просьбой качать больше нефти. Этот вариант получил поддержку всего 46% избирателей, в том числе 36% республиканцев и 58% демократов.

Между тем, согласно последнему общенациональному опросу Rasmussen Reports, проведенному на прошлой неделе, 83% вероятных избирателей в США обеспокоены высокими ценами на бензин и топливо для отопления домов.

Согласно исследованию, 46% считают, что президент Байден плохо справился с энергетической политикой, а 38% считают эту политику хорошей или превосходной.

Среди вероятных избирателей-республиканцев 72% считают, что Байден плохо справился с энергетической политикой, по сравнению с 20%, которые оценивают его работу в этой области как отличную или хорошую.

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